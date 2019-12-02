Российские военные получили ранения при взрыве бомбы в Сирии

В Сирии на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции сработала самодельная бомба.

Инцидент произошел 2 декабря в 1,5 км западнее населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо).

Трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Напомним, в октябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о решении вопросов по ситуации в Сирии. Был составлен меморандум из 10 пунктов.

Лидеры двух стран решили вопрос о сохранении политического единства и территориальной целостности Сирии. Существующий на сегодняшний день статус-кво в районе операции "Источник мира" между Тель-Абьядом и Рас аль-Айном глубиной до 32 км будет сохранен.

В Сирию ввели российскую военную полицию и сирийскую пограничную службу. Сообщалось, что российские военные полицейские будут вести патрулирование на 10 километров вдоль границы к западу и востоку от района операции.