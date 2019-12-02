18 Сентября 2020
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Лука Сафронов, (2016) | Фото:

Сыну Никаса Сафронова, застрявшему в туалете самолета, хотят сделать резекцию желудка

Художник Ниакс Сафронов рассказал о проблемах сына Луки со здоровьем, а также выразил негодование по поводу людей, которые сняли 29-летнего внебрачного отпрыска звезды, когда тот застрял в туалете самолета.
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На прошлой неделе в сети появились кадры, снятые одним из пассажиров самолета, летевшего из Казани в Москву. На этом рейсе был и Лука Затравкин, сын Сафронова. С молодым человеком приключился конфуз: он застрял на унитазе в туалете и очень нервничал по этому поводу, поскольку самолет как раз пошел на посадку. В итоге его вытащили несколько пассажиров.

В сети в адрес Затравкина посыпались неприятные комментарии, многие смеялись над его тучностью. По словам Никаса, лишний вес у сына из-за нарушения гормонального фона, а не из-за пристрастия к еде.

Мужчина застрял в унитазе в туалете самолета|Фото: VK.com/Александр Белов

"Во-первых, в кабинке не было предупреждения. На месте Луки мог оказаться кто угодно, даже дистрофик! Это позже подтвердил и один из представителей авиакомпании: такой эффект не зависит от массы тела. Но, конечно же, все сразу обратили внимание на объемы сына. Хочу заметить, это не следствие чрезмерного увлечения едой. У Луки огромные проблемы со здоровьем — нарушен гормональный фон. Очень за него волнуюсь", - цитирует журнал "СтарХит" Сафронова.

Лука, который является пианистом и почетным профессором Швейцарской консерватории, давно страдает от лишнего веса. По этой причине он не пользуется метро, ездит преимущественно на такси. В самолетах покупает билеты на два места, чтобы не стеснять соседей. Несколько лет назад худел — за восемь месяцев со 159 килограммов постройнел до 73. Тогда сесть на диету его заставил отец.

"Был неправ, нельзя действовать такими драконовскими методами, — продолжает Сафронов. — Лука глотал таблетки, отбивающие аппетит. Потом обвисшую кожу убирали хирургическим путем. После операции у него образовался тромб. И сын начал заедать стресс... В результате набрал еще больше! Сейчас уже обратился к нескольким специалистам. Ему хотят провести резекцию, иными словами, отрезать желудок, вернее, его часть. Однако он пока боится".

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Сыну Никаса Сафронова, застрявшему в туалете самолета, хотят сделать резекцию желудка

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Теги: лука затравкин, никас сафронов, туалет, унитаз, самолет, лишний вес, гормональный фон



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