Глава Международной федерации хоккея заявил, что чемпионат мира может пройти в Екатеринбурге

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что чемпионат мира по хоккею может пройти в Екатеринбурге.

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"Мы будем думать о том, чтобы приехать в Екатеринбург. Почему-то когда мы говорим о проведении мероприятий в России, то все думают только о Москве и Санкт-Петербурге, но мы уже давно думаем об экспансии на восток", - цитирует Фазеля ТАСС.

Он напомнил, что молодежный чемпионат мира 2023 года пройдет в Новосибирске и Омске, а женский чемпионат мира 2021 года - в Уфе. При этом никаких сроков по проведению ЧМ в Екатеринбурге Рене Фазель не назвал.

Как сообщало Накануне.RU, в настоящее время в уральской столице идет строительство ледовой арены УГМК.