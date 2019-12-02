18 Сентября 2020
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Иван Казанцев, Земфира Гайнуллина, секта &quot;Ученики Христа&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Уральских сектантов отправили под арест после жесткого убийства 9-летнего мальчика

Главу секты "Ученики Христа" Земфиру Гайнуллину арестовали на два месяца по обвинению в пособничестве убийству малолетнего. Как передает корреспондент Накануне.RU, решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга. По словам адвоката обвиняемой, Гайнуллина не будет обжаловать заключение под стражу.

Ранее отправили под арест на два месяца отца убитого ребенка Ивана Казанцева, при этом он заявил, что тоже является "учеником Христа".

Казанцев подозревается в жестоком убийстве собственного 9-летнего сына, которое он совершил вместе с матерью, скрывшейся в Белоруссии. Ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп и удушили. После убийства труп выкинули в лесопарке Чкаловского района Екатеринбурга.

Как мы писали ранее, родители могут оказаться доморощенными последователями методов секты Орда, пришедшей с Казахстана и имевшей распространение в Башкирии, где и задержали Казанцева и откуда родом сама Гайнуллина.

Земфира, глава секты(2019)|Фото: Накануне.RU

Казанцев, отец, убивший 9-летнего мальчика(2019)|Фото: Накануне.RU

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Уральских сектантов отправили под арест после жесткого убийства 9-летнего мальчика

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Теги: Иван Казанцев, Земфира Гайнуллина, Ученики Христа



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