Разницу в зарплатах в российских регионах в Кремле назвали "традиционной"

В Кремле заявили, что существующая в российских регионах разница в зарплатах является для нашей страны "рабочей ситуацией". Об этом сообщает РИА Новости.

"Подобная дифференциация, в том числе и зарплат, традиционна и обусловлена целым рядом критерием, это рабочая ситуация", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что "есть регионы реципиенты, есть регионы доноры, разные условия, географическое отдаление".

Ранее был обнародован список регионов с самыми большими зарплатами. В шести российских регионах более 20% населения получают зарплаты более 100 тыс. руб. в месяц.

В лидерах - Чукотка, где более 32% жителей региона зарабатывают 100 тыс. руб. Второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7%). Москва замыкает тройку. Там доля высокооплачиваемых работников достигает 27,4%.

Также в список регионов по этому показателю вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Сахалин.