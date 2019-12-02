После нападения собак на ребенка в Перми назначили нового "ответственного за отлов бездомных животных"

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал распоряжении о назначении исполняющего обязанности директора "Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек", передает корреспондент Накануне.RU.

Им стал Лев Третьяков, который ранее занимал пост начальника отдела городской среды и природопользования администрации Перми. Напомним, прежний руководитель службы по регулированию численности животных Игорь Сафонов был уволен в пятницу после нападения стаи собак на детей.

Инцидент произошел в частном секторе Висима. Одного ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас он находится на лечении в краевой детской клинической больнице. По информации "Ъ", родителям ребенка выплатят 300 тыс. руб.

В региональном СКР уточнили подробности произошедшего: отогнал стаю собак от семилетнего ребенка случайный прохожий. Он же вызвал "скорую". Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ.

Напомним, что случаи нападения собак на людей в Перми не редкость. Ранее сообщалось, что 14 октября в Перм пропала 87-летняя пенсионерка. 15 октября в логу, расположенном в Мотовилихинском районе, нашли останки человека и фрагменты одежды, предположительно, принадлежащие пропавшей женщине. Одной из причин смерти пострадавшей могло стать нападение бездомных собак. Контролировать популяцию бездомных псов должна муниципальная "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек". У следствия были данные о некачественном исполнении сотрудниками службы своих обязанностей, которое по неосторожности привело к гибели пострадавшей. 16 октября возбуждено уголовное дело о халатности. Осмотр записей с камер наружного наблюдения подтвердил, что пермячка стала жертвой нападения собак.