18 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В Магнитогорске работники "скорой помощи" готовятся к новому пикету из-за низких зарплат

Работники станции "скорой помощи" в Магнитогорске, которые после встречи с представителями Минздрава отменили свои протестные акции, готовятся к новому пикету - об этом они написали в группе "Черное & Белое Магнитогорск" в соцсети "Вконтакте".

Акция планируется на 7 декабря с 12.00 до 13.30 у памятника "Первая палатка".

По мнению медиков, у них остался ряд неразрешенных проблем.

"Второстепенность нужд работников станции по отношению к нуждам большой экономики привели к отрыву принимаемых руководством решений от очевидных целей здравоохранения. Экономия и оптимизация проводятся в ущерб интересам рядовых работников", - говорится в сообщении.

Медики отметили, что будут выступать за увеличение зарплат.

"Руководство не идет нам навстречу, придумывая нелепые схемы урегулировать конфликт, они вынуждают нас на дальнейшие действия. Мы хотим донести простую мысль до всех, кто это прочтет - борясь за свои доходы, мы улучшаем качество оказания медицинской помощи", - написали медработники.

Также работники утверждают, что после встречи с министром здравоохранения Юрием Семеновым ситуация никак не изменилась. В Минздраве же, в свою очередь, о новом пикете знают.

"Вечером 6 декабря специалисты Министерства здравоохранения приедут в Магнитогорск, поездка была запланирована в графике министра.
С утра 7 декабря начнется обход больниц, общение с пациентами и медперсоналам, осмотр материально-технического оснащения. Как и всегда, в каждой территории мы готовы к диалогу, и именно для этого в выходные и будние дни, в режиме онлайн знакомимся с медицинскими учреждениями по всей Челябинской области", - отметили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что станция "скорой помощи" в Магнитогорске сейчас работает в штатном режиме.

"Дисциплина никем из сотрудников не нарушается. Отчего цели проведения пикета на фоне выполнения общей ежедневной плановой работы выглядят непонятно. Если изо дня в день сотрудник исполняет свои трудовые обязанности без нареканий, отчего после рабочей смены он решается выступать против? В данном случае возникает резонный вопрос о целях проведения подобных акций. Зачем и кому на самом деле нужен этот информационный шум?", - сообщили в Минздраве.

Напомним, коллектив станции "Скорой помощи" в Магнитогорске пожаловался на "унизительно низкий уровень заработной платы". В открытом письме сотрудники заявили, что зарабатывают в месяц около 18-25 тыс. руб. вместе с НДФЛ, поэтому им приходится работать на 1,5-2 ставки, чтобы "обеспечить элементарные потребности своих семей". В своем обращении медработники потребовали увеличить количество реанимационных бригад, вернуть стимулирующую надбавку за стаж и надбавку за ночные часы, а также вернуть надбавку водителям "скорых" за "классность".

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В Магнитогорске работники "скорой помощи" готовятся к новому пикету из-за низких зарплат

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Теги: скорая помощь, фельдшер, минздрав, забастовка, зарплата, Магнитогорск



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