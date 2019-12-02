Главу секты "Ученики Христа" арестовывают из-за убийства мальчика в Екатеринбурге

Глава секты "Ученики Христа" Земфира Гайнуллина доставлена в Ленинский районный суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения. Днем ранее неофициально сообщалось, что она задержана, теперь эта информация получила подтверждение.

Как передает корреспондент Накануне.RU, Гайнуллину доставили в суд, где в это время рассматривается мера пресечения для отца убитого ребенка Ивана Казанцева. Его отправили под арест на два месяца, при этом он заявил, что тоже является "учеником Христа".

Казанцев подозревается в жестоком убийстве собственного 9-летнего сына, которое он совершил вместе с матерью, скрывшейся в Белоруссии. Ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп и удушили. После убийства труп выкинули в лесопарке Чкаловского района Екатеринбурга.

Как мы писали ранее, родители могут оказаться доморощенными последователями методов секты Орда, пришедшей с Казахстана и имевшей распространение в Башкирии, где и задержали Казанцева и откуда родом сама Гайнуллина.