Экс-депутат Госдумы Шлегель принял немецкое гражданство и хочет растить детей в Германии

Экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель ("Единая Россия", пятый и шестой созыв ГД), 34-летний бывший комиссар движения "Наши", получил немецкое гражданство. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung. Шлегель заявил изданию, что разочарован в политике, а его взгляды сильно поменялись. Теперь он называет себя "совершенно обычным человеком".

"Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которому они принадлежат", - заявил экс-депутат.

Шлегель, по данным издания, живет в Мюнхене и работает в компании, связанной с информационной безопасностью.

Согласно "Википедии", у Шлегеля есть и туркменское гражданство – он родился в Ашхабаде, в семье потомков поволжских немцев, высланных в Туркмению в начале Великой отечественной. В возрасте 14 лет вместе с родителями в статусе переселенцев он переехал в Подмосковье.