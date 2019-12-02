18 Сентября 2020
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Иван Казанцев, отец, убивший 9-летнего мальчика (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге отца, обвиняемого в жестоком убийстве 9-летнего сына, отправили под арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под арест Ивана Казанцева, обвиняемого в убийстве собственного сына.

Казанцев подозревается в жестоком убийстве собственного 9-летнего сына, которое он совершил вместе с матерью, скрывшейся в Белоруссии. Ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп и удушили. После убийства труп выкинули в лесопарке Чкаловского района Екатеринбурга.

Земфира, глава секты(2019)|Фото: Накануне.RU

Как передает корреспондент Накануне.RU, Казанцеву избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, до 26 января 2020 г.

Ранее мужчину задержали в Уфе. По данным следствия, предварительно установлено, что он расправился со своим сыном в связи с возникшей личной неприязнью, по крайней мере, так заявил сам подозреваемый.

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В Екатеринбурге отца, обвиняемого в жестоком убийстве 9-летнего сына, отправили под арест

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Теги: Иван Казанцев, Земфира Гайнуллина, Ученики Христа



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