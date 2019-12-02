ФСИН: Захарченко в колонии не содержится в одном блоке с ВИЧ-инфицированными

ФСИН назвала выдумкой информацию о том, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко содержится в колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.

Ранее о том, что экс-полицейского якобы поселили в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом, сообщили Telegram-каналы.

Во ФСИН заявили, что в настоящее время Захарченко находится в карантинном отделении, обязательном для всех осужденных, прибывающих в ИК, передает РИА Новости.

Ведомство отмечает, что колония, в которой содержится Захарченко, предназначена для содержания бывших правоохранителей, в ней не распространены такие заболевания, как туберкулез и ВИЧ.

15 ноября бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание в мордовскую колонию.

Ранее сообщалось, что бывшему полковнику ГУЭБиПК МВД присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. Это существенно отягчает режим содержания в колонии.

В июне 2019 года Захарченко приговорили к 13 годам колонии в колонии строгого режима. При этом он был лишен всех наград и звания полковника. Кроме лишения свободы, Пресненский суд Москвы прибавил к наказаниям и штраф - около 118 млн руб.

В октябре 2019 года приговор Захарченко был смягчен на полгода - с 13 до 12,5 лет.