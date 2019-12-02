В Тюмени главе УК грозит штраф за невнимание к жилому дому, где со стен и крыши сыпется штукатурка

После проверки информации о разрушении жилого дома №24 по Малышева в Тюмени глава управляющей компании, курирующей здание, попал под "административку", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

О том, что дом – в плачевном состоянии, стало известно из СМИ. Прокурорская проверка показала: со стен, потолков лестничных клеток, ограждений лестниц и перил облетают штукатурка и краска, слаботочная проводка в местах общего пользования провисла. Кроме того, разрушены края железобетонных козырьков входной группы подъездов и отделка цоколя по периметру. Частично разрушена облицовочная кладка наружных стен по периметру.

Директор управляющей компании "ЖКХ-Стандарт" попал под "административку". По данным мэрии, департамент городского хозяйства потребовал от УК информацию о том, сколько будет стоить изучение состояния дома. После ее получения департамент проведет собрание собственников квартир. Если они примут решение о ремонте, город на условиях софинансирования вложится в реконструкцию.