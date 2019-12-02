18 Сентября 2020
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Общество В России
электронные сигареты, вейп (2018) | Фото: rtr.md

Российские вейперы скорее вернутся к обычным сигаретам, чем бросят курить - исследование

Более половины потребителей электронных сигарет не готовы отказываться от них, если государство ограничит оборот и потребление такой продукции. Жесткие ограничения вернут 13% курильщиков к обычным сигаретам, выяснил ВЦИОМ.
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В ноябре Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) впервые провел исследование "Отношение населения и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака".

Всероссийский опрос показал, что около трети россиян (27%) потребляют никотиносодержащую продукцию — сигареты, вейпы, сигары, системы доставки никотина. Сигареты и табак курят 21% респондентов, сигары популярны у 4% опрошенных, 2% респондентов используют только электронные сигареты, вейпы, устройства для нагревания табака и так далее, передает РБК.

69% потребителей систем доставки никотина — люди в возрасте 25-44 лет. Мужчин-пользователей систем доставки никотина больше, чем женщин — 61% против 39%. Три четверти опрошенных респондентов имеют высшее образование.

вейпы, электронные сигареты|Фото: https://vk.com/

Курильщики табачной и никотиносодержащей продукции делятся на два типа: тех, кто курит обычные сигареты и использует системы доставки никотина, их ВЦИОМ называет "дуалистами" и "вейперы" — потребители только вейпов и систем доставки никотина.

Сегодня более двух третей (66%) курящих россиян — "дуалисты". В основном эту группу в возрасте 35-44 лет и 55-65-летние потребители. Среди "вейперов" доля молодых людей в возрасте 18-34 лет (41%).

Абсолютное большинство потребителей, использующих системы доставки никотина, были курильщиками, когда начали пользоваться новыми продуктами. Из них 92% опрошенных курили сигареты. Только для 2% россиян такие системы были первой никотиносодержащей продукцией. Среди курильщиков, большинство убеждены, что системы доставки никотина менее вредны для здоровья — так считает 64% опрошенных. Около трети опрошенных отметили важным, что системами доставки никотина можно пользоваться там, где запрещено курение обычных сигарет. Каждый пятый из опрошенных заявил, что перешел на системы доставки никотина, а в будущем собираются бросить курить.

На вопрос о том, как будут действовать курильщики, если будут введены неприемлемые для их образа жизни ограничения свободной продажи и использования электронных сигарет, 54% ответили, что не откажутся от них. Примерно каждый десятый (13%) будет вынужден перейти обратно на обычные сигареты и такое же количество респондентов будут искать то, что пока не попадает под ограничения. Еще 13% курильщиков постараются отказаться и от табачных изделий, и от систем доставки никотина.

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Российские вейперы скорее вернутся к обычным сигаретам, чем бросят курить - исследование

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Теги: вейпер, курение, россияне, отказ от курения



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