18 Сентября 2020
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Иван Казанцев, отец, убивший 9-летнего мальчика (2019) | Фото: Накануне.RU

Отец убитого в Екатеринбурге мальчика рассказал, зачем он расправился с сыном

В Следственном комитете дали первый официальный комментарий по громкому делу об убийстве мальчика в Екатеринбурге. По нему задержаны двое фигурантов.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР, вечером 27 ноября на телефонную линию дежурной части "Ребенок в опасности" следственного управления СК России по Свердловской области поступил сигнал, что в лесопарке Юго-Западный в уральской столице находится тело 9-летнего мальчика с признаками криминальной смерти. Сведения подтвердились: тело ребенка было сокрыто в земле и завернуто в простыню. Позже оказалось, что причиной смерти стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей. Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство малолетнего".

Вскоре был установлен подозреваемый 1979 года рождения – отец убитого ребенка, которого задержали в Уфе. Предварительно установлено, что мужчина расправился со своим сыном в связи с возникшей личной неприязнью - об этом заявил он сам. Сейчас данная версия фигуранта тщательно проверяется, мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

Казанцев, отец, убивший 9-летнего мальчика(2019)|Фото: Накануне.RU

Кроме него задержана женщина 1971 года рождения, уроженка Башкортостана: ей предъявлено обвинение в пособничестве убийству малолетнего. Сейчас решается вопрос о заключении обоих под стражу. Окончательно преступная роль каждого будет установлена в ходе следствия, также будет проверена их возможная причастность к ранее совершенным преступлениям.

Сейчас по делу допрашиваются свидетели: как уточнили в СКР, в качестве свидетеля допрошена мать погибшего ребенка, которая самостоятельно явилась на допрос. Назначен и проводится комплекс необходимых экспертиз, истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой проживал мальчик. Также будет проведена тщательная проверка работы органов системы профилактики по выяснению условий жизни данной семьи, где произошла трагедия. При наличии оснований действиям либо бездействию чиновников будет дана объективная правовая оценка.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня в суде отец убитого ребенка сделал неожиданное заявление о том, что он "ученик Иисуса Христа". Ранее появлялась информация, что родители мальчика могли состоять в секте.

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Отец убитого в Екатеринбурге мальчика рассказал, зачем он расправился с сыном

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Теги: мальчик, убийство, отец, Екатеринбург



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