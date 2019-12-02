18 Сентября 2020
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Политика Курганская область
Вадим Шумков, ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: Накануне.RU

Шумков поручил добавить каждому органу власти в Зауралье несколько показателей эффективности

Глава Курганской области поручил ввести для органов власти в регионе дополнительно несколько показателей эффективности работы.

Такое заявление губернатор сделал на заседании правительства 2 декабря, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, это будут показатели той или иной отрасли и будут вытекать из Указов президента страны Владимира Путина. Шумков добавил, что к каждому показателю добавят региональную специфику.

"Эти показатели в нашем понимании дадут развитие отрасли", - отметил глава Зауралья.

Шумков считает, что, например, для сферы образования и медицины критерием эффективности должно стать привлечение молодых кадров. Для промышленного департамента региона - появление индустриальных парков и открытие на их базе новых фирм и компаний.

Что касается агропромышленного комплекса региона, то здесь будут уделять внимание строительству новых свиноферм, а также молочно-товарных ферм.

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Шумков поручил добавить каждому органу власти в Зауралье несколько показателей эффективности

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Теги: Курган, Вадим Шумков, органы власти, показатели эффективности, Зауралье



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