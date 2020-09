На Amazon продавали елочные украшения с видами Освенцима

"Продажа "елочных украшений" с изображениями Освенцима не представляется нормальной. Освенцим на открывалке для бутылок тоже выглядит довольно тревожно и неуважительно. Мы просим Amazon удалить эти предметы", - говорилось в официальном Twitter-аккаунте музея.

Сувенирные елочные украшения и открывалки входили в серию, посвященную достопримечательностям Польши. Украшения для елки в виде звезды или колокольчика, а также открывалку продают за $12,99.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W