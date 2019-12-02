На Amazon продавали елочные украшения с видами Освенцима

Онлайн-платформа Amazon удалила со своего сайта елочные украшения и ключи для открывания бутылок с изображениями концлагеря Освенцим (Аушвиц). Но только после того, как администрация мемориального музея обратила на это внимание и написала в администрацию платформы.

"Продажа "елочных украшений" с изображениями Освенцима не представляется нормальной. Освенцим на открывалке для бутылок тоже выглядит довольно тревожно и неуважительно. Мы просим Amazon удалить эти предметы", - говорилось в официальном Twitter-аккаунте музея.

Сувенирные елочные украшения и открывалки входили в серию, посвященную достопримечательностям Польши. Украшения для елки в виде звезды или колокольчика, а также открывалку продают за $12,99.