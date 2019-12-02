18 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Елочное украшение с видом концлагеря Освенцим на Amazon (2019) | Фото: twitter.com/AuschwitzMuseum

На Amazon продавали елочные украшения с видами Освенцима

Онлайн-платформа Amazon удалила со своего сайта елочные украшения и ключи для открывания бутылок с изображениями концлагеря Освенцим (Аушвиц). Но только после того, как администрация мемориального музея обратила на это внимание и написала в администрацию платформы.

"Продажа "елочных украшений" с изображениями Освенцима не представляется нормальной. Освенцим на открывалке для бутылок тоже выглядит довольно тревожно и неуважительно. Мы просим Amazon удалить эти предметы", - говорилось в официальном Twitter-аккаунте музея.

Елочное украшение с видом концлагеря Освенцим на Amazon|Фото: twitter.com/AuschwitzMuseum

Сувенирные елочные украшения и открывалки входили в серию, посвященную достопримечательностям Польши. Украшения для елки в виде звезды или колокольчика, а также открывалку продают за $12,99.

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На Amazon продавали елочные украшения с видами Освенцима

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Теги: amazon, освенцим, концлагерь



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