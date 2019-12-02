Пилоты рассказали, как посадили самолет с Путиным в сильнейшем тумане

Пилоты самолета президента России Владимира Путина рассказали, что посадка борта №1 в Бишкеке происходила в условиях сильного тумана.

Журналисты обратили внимание на то, что туман был настолько густым, что огромный президентский Ил-96 был с трудом различим на взлетно-посадочной полосе.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 24" летчики отметили, что решение сажать самолет в такую погоду не было рискованным.

Один из пилотов рассказал, что после посадки часть маршрута контролировалась по ноутбуку, так как не было видно рулежной дорожки.

В 2017 году стало известно, что один из бортов специального летного отряда "Россия" получил вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла, а также повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора. Позже на сайте госзакупок был размещен тендер на ремонт Ил-96-300.

В Кремле после этого заявили, что ремонт самолета президента РФ Владимира Путина не связан с нештатной ситуацией. Более того, ко всем бортам специального летного отряда "Россия", которыми пользуются первые лица государства, предъявляются повышенные требования в части технического обслуживания и безопасности, отмечал Дмитрий Песков.