100 пермяков отпразднуют новый год в новых квартирах - расселены и снесены еще 5 ветхих домов

В Перми снесли еще пять ветхих жилых домов. Все жильцы переехали в новые квартиры.

Как сообщили в городской администрации, завершены работы по сносу аварийных домов №9 и №22 на улице Карпинского и № 3, №3а, №5 по Достоевского. Новое жилье получили более 100 человек.

Завершились и работы на месте снесенной ранее пятиэтажки по адресу Гашкова, 28б. Это было 12-подъездное здание, одно из самых крупных строений, снесенных в этом году Сейчас подрядчик сноса уже зачистил территорию и засыпал ее черноземом.

В рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2020 годах планируется расселить 134 дома, в которых проживает 3126 человек. Уже снесено 44 дома, 5 подготавливаются к сносу, еще в 10 домах расселение находится на завершающей стадии.

Напомним, с 6 августа прием людей по программам расселения проводится в Едином центре по расселению граждан по новому адресу: улица Екатерининская, 63. Теперь у пермяков есть возможность консультироваться, сдавать и получать документы в одном месте. В настоящее время принято 2384 пакетов документов, расселено 1722 человека.

Специалисты управления жилищных отношений рекомендуют собственникам помещений как можно скорее принимать решение о способе переселения и обращаться в единый центр по расселению граждан, телефоны: 207-50-55, 207-50-19.