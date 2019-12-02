Назначен руководитель аппарата губернатора Тюменской области

Глава Тюменской области Александр Моор назначил Ольгу Мамонтову руководителем аппарата губернатора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

В 2000 г. она окончила Тюменский государственный университет по специальности юриспруденция. Профессиональную деятельность начала с должности юриста в Тюменской таможне.

В администрации столицы региона прошла путь от консультанта главы города до заместителя директора административного департамента. Последняя должность до сегодняшнего назначения – и.о. помощника губернатора.

Напомним, в середине ноября Моор назначил своим заместителем директора департамента потребительского рынка и туризма региона Андрея Пантелеева.