Рейтинг "Единой России" не смог поднять даже съезд

XIX съезд "Единой России", в котором принимал участие президент Владимир Путин, не смог поднять ее рейтинг. Результаты опроса, проведённого ФОМ, показывают новый антиректорд поддержки "ЕР". Почти половина опрошенных (46%) оценивают деятельность "партии власти" отрицательно, а 48% не доверяют ей.

По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, все дело в природе электорального запроса среднестатистического россиянина. "В отличие от нулевых и десятых годов, он предъявляет спрос прежде всего на реальные дела, а не на пиар-кампании. Если реальные достижения сопровождаются пиаром, то это даёт больший успех, в том числе и в рейтингах. Это позволяет большему числу граждан что-то заметить. И, соответственно, растёт рейтинг.

Если есть просто голый пиар без каких-либо результатов, то это в лучшем случае не даёт никакого прироста рейтинга. Сам по себе съезд "ЕР" представлял собой информационное событие, не более того. На населении это позитивно никак не сказалось. Отсюда и отсутствие роста рейтинга", - отмечает он.

То же самое касается нацпроектов, о которых много говорят, но особо ничего не делают. "Запрос - на реальные дела, а не на слова. Об этом, собственно, и сам Владимир Путин на съезде говорил", - сказал политолог в беседе с Накануне.RU.

От прошедшего съезда многие ожидали важных решений, связанных со скорым транзитом власти, однако по итогам выяснилось, что основной функционал "ЕР" - "служение", "кнопкодавство" в Госдуме. Поэтому собственно вся интрига со съездом состояла в одном вопросе: кто будет контролировать "ЕР", тот будет контролировать Госдуму, а это старый спор между Сергеем Кириенко и Вячеславом Володиным. При этом призыв Путина к "ЕР" "трясти чиновников" на местах, не дожидаясь "прямой линии", говорит о том, что по смысловому и проектному направлению "ЕР" все больше становится похожа на ОНФ, а ОНФ - на "ЕР". Но ни первая, ни вторая структуры не являются по-настоящему эффективными, они существуют в аппаратном вакууме и к реальной политической работе не готовы.