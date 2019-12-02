18 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Гора Ай-Петри, Крым (2015) | Фото: Накануне.RU

Пушилин предложил сделать русский язык единственным государственным в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин предложил внести изменения в Конституцию республики, сделав единственным государственным языком русский язык. Об этом сообщает пресс-служба Народного Совета ДНР.
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Отмечается, что такое предложение обусловлено интенсивным интеграционным процессом с Россией.

Также Пушилин внес в Народный Совет законопроект с соответствующими изменениями в закон об образовании в части определения языка образования.

Сообщается, что в настоящее время в Конституции ДНР государственными языками являются русский и украинский, но мова не нашла практического применения. Исключение ее из числа государственных языков, однако, не умаляет ее значимости и не нарушает прав граждан на ее использование в частном общении. Кроме того, изменения в закон об образовании предполагают, что мова может преподаваться по желанию.

Напомним, на прошлой неделе парламент ДНР принял закон о госгранице в пределах бывшей Донецкой области. Со стороны Донбасса это очевидное повышение ставок накануне встречи "Нормандской четверки" 9 декабря в Париже с намеком на ужесточение позиции в случае срыва урегулирования.

Со стороны Украины происходят аналогичные действия. Президент Владимир Зеленский заявил о том, что не согласен с тем, что вначале должны пройти местные выборы в Донбассе, а контроль над границей с Россией переходит к Киеву потом. Все должно быть наоборот, подчеркнул он.

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Пушилин предложил сделать русский язык единственным государственным в ДНР

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Теги: ДНР, русский язык, мова



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