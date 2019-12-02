"Я ученик Иисуса Христа и ему доверяю": екатеринбуржец рассказал о жестоком убийстве 9-летнего сына

В Ленинском районном суде Екатеринбурга проходит заседание по избранию меры пресечения Ивану Казанцеву, который вместе со скрывшейся в Белоруссии женой подозревается в жестоком убийстве собственного 9-летнего сына. Ребенка били плетками, а потом засунули в рот кляп и удушили. После убийства труп мальчика выкинули в лесопарке Чкаловского района Екатеринбурга.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня Казанцев назвал себя учеником самого Иисуса Христа. Задержанный сделал это на вынесении меры пресечения.

"Я ученик Иисуса Христа. У меня нет дома на Земле. Я странник. Не помню точно статью, по которой меня судили. Доверяю ли я суду? Людям не верю. Доверяю Иисусу Христу", - сказал Казанцев, смотря в одну точку.

Как ранее сообщало Накануне.RU, родители могут оказаться доморощенными последователями методов секты Орда, пришедшей с Казахстана и имевшей распространение в Башкирии, где и задержали Казанцева. По обвинению в пособничестве убийству малолетнего также задержана уроженка Башкортостана, ее называют главой секты "Ученики Христа".