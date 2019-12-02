На Среднем Урале обнаружили "концлагерь для собак"

На Среднем Урале представители фонда "Зоозащита" обнаружили "концлагерь для собак". Сейчас они готовятся обращаться во все инстанции.

Как говорится в сообществе фонда в соцсети, в воскресенье к ним поступила жалоба на содержание отловленных собак в приюте на улице Ирбитской в Камышлове. Когда зоозащитники прибыли на место, внутрь их не пустили, сославшись на санитарный день. Как утверждают активисты, при этом из пункта доносились визги собак.

Защитницы животных позвонили в полицию, однако прибывшие силовики, узнав про санитарный день, уехали, не став заходить внутрь. После обращения на "горячую линию" областного ГУ МВД полицейские вернулись.

Как утверждают зоозащитники, их представителям стали поступать угрозы, также их обвинили в том, что они якобы выбивали двери и окна. Сейчас, по словам представителей фонда, они готовят обращения во все инстанции.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в настоящее время жалобы по факту неадекватного обращения с животными местным индивидуальным предпринимателем поступили не только в органы МВД, но и в прокуратуру.

"В обоих инстанциях проводится проверка изложенных сведений, по итогам будет принято обоснованное решение. Кроме Камышлова, хозяин пункта отловленных животных имеет еще четыре аналогичных объекта в Богдановиче, Талице, Асбесте и Сухом Логу. Бизнесмен при опросе сыщикам пояснил, что работает на основе договоров с муниципалитетами. Для осмотра объекта выезжал лично начальник территориального ОВД. Сведения о том, что органы внутренних дел якобы каких-либо действий по объективному разбирательству не предпринимают, не соответствуют действительности", - добавил полковник Горелых.