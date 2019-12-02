18 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский, президент Украины (2019) | Фото: Instagram, Владимир Зеленский

Зеленский перед "нормандской встречей" заявил, что не согласен с Минскими соглашениями и не доверяет Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не согласен с содержанием Минских соглашений, в частности с тем, что вначале должны пройти местные выборы в Донбассе, а контроль над границей с Россией переходит к Киеву потом. Об этом он сказал в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.
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По его словам, на "нормандской встрече" будет решаться это "противоречие".

Также он настаивает, что в выборах должны участвовать все украинские партии, а сами выборы "исключают присутствие боевиков". Строго говоря, это не противоречит соглашениям, но, вероятно, говорится для внутреннего потребления, поскольку противники Зеленского подозревают его в готовящейся сдаче позиций Украины. Он добавил, что не доверяет в мировой политике никому, в том числе российскому лидеру Владимиру Путину.

Зеленский подчеркнул, что войну в Донбассе он в любом случае не начнет.

Напомним, встреча лидеров "Нормандской четверки" состоится в Париже 9 декабря. Зеленский добивался ее с момента вступления в мае в должность президента. В Кремле заявили, что не исключают и двусторонней встречи президентов России и Украины, но формат встречи станет известен позже.

Встреча в Париже стала возможна после отвода Украиной войск на трех согласованных участках, т.е. выполнения решений предыдущей встречи в 2016 году.

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Зеленский перед "нормандской встречей" заявил, что не согласен с Минскими соглашениями и не доверяет Путину

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Минские соглашения



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