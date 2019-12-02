18 Сентября 2020
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Общество В России
электричка, народ, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

Половина россиян довольна своей жизнью – это максимальное значение в 2019 году

57% россиян положительно оценивают ситуацию в стране. 35% - негативно. Это данные мониторинга-исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Итак, в ноябре 2019 года каждого второго россиянина устраивает жизнь, которую он ведет. Это максимальное значение в текущем году. Частично устраивает жизнь четверть опрошенных, еще 22% жизнью не удовлетворены.

Доля респондентов, которые опасаются ухудшения своей жизненной ситуации в ближайший год, снизилась: пессимистичные оценки ближайшего будущего декларируют 23% россиян. Сравнительное большинство заявляют, что не ожидают изменений – 41%. Об оптимистичном прогнозе заявляет каждый четвертый (25%).

Половина опрошенных (48%) думают о своем будущем с беспокойством и тревогой, но есть тренд на снижение. За последние месяцы уровень тревожности снизился на 3 п.п. Каждый четвертый заявил об оптимистических оценках своего будущего (26%) и почти столько же (23%) не испытывают ни оптимизма, ни беспокойства.

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Половина россиян довольна своей жизнью – это максимальное значение в 2019 году

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Теги: россияне, жизнь, качество жизни, опрос



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