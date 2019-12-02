18 Сентября 2020
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сила сибири, газпром, трубопровод, поставки, газовики, сварка (2015) | Фото: пресс-службе Газпрома

"Сила Сибири" выводит на новый уровень взаимодействие РФ и Китая, - Путин

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам по газопроводу "Сила Сибири".

По словам российского лидера, открытие газопровода выводит на новый уровень взаимодействие РФ и Китая в сфере энергетики, передает РИА Новости.

По "Силе Сибири" газ Иркутского и Якутского центров газодобычи будет транспортироваться на Дальний Восток и в Китай по "восточному маршруту". В 2014 г. "Газпром" и CNPC подписали 30-летний договор купли-продажи. Мощность газопровода - 38 млрд куб. м в год., протяженность - 3 тыс. км.

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"Сила Сибири" выводит на новый уровень взаимодействие РФ и Китая, - Путин

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Теги: сила сибири, владимир путин, си цзиньпин



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