Расследование ФАН доказало причастность США к созданию ИГИЛ

США сыграли важную роль в процессе создания, усиления и распространения террористических группировок в сирийской республике. Американские инструкторы тренировали боевиков ИГИЛ* на военных базах США в САР, поставляли им вооружение и боеприпасы, ввозили иностранных наемников и выводили «из-под огня» во время зачисток в обмен на сирийскую нефть.

Федеральное агентство новостей, ранее опубликовавшее доказательства сотрудничества либеральных российских журналистов с ИГИЛ*, обнародовало вторую часть расследования, доказывающего причастность США к созданию террористической группировки в Сирии. В материалах содержатся свидетельские показания, в том числе интервью с экс-боевиком по имени Малиф. По его словам, полевые командиры считали американцев союзниками, как и курдов.

Он пояснил: «Нам так сказали, что курды – это наши братья, которые нас прикрывают, защищают нас от кафиров. Американцы – наши союзники, они знают, что мы на верном пути и нам помогают».

Джихадистов защищала страна, заявляющая, что она борется с международным терроризмом. Американцы поддерживали ИГИЛ, вербовали им новых сторонников, учили современным методам ведения войны, в том числе информационной, и обращению с новейшими вооружениями.

По словам Малифа, его полевой командир Абу Хамза отдавал указания связистам снимать на мобильные телефоны постановочные ролики о том, что сирийская авиация якобы бомбит не террористов, а мирных жителей. Видео затем отправляли курдам, имеющим связи с Америкой, для его публикации.

США обеспечивали террористов современной техникой и связью, а также предупреждали о том, в какой время и где будут наноситься авиаудары. Оружие закупалось по программе Пентагона помощи союзникам США.

Раненых исламистов лечили в госпиталях, причем лекарства большей частью были американскими, а лечащие врачи - из Европы. При необходимости США вывозили террористов из зоны поражения, или же исламисты по соглашению с курдскими боевиками покидали города.

Военные США также вывозили на вертолетах лидеров ИГИЛ с территорий, где шли бои с сирийской армией (Меядин, Абу-Кемаль, сирийская пустыня) в Хасаку. Так, в начале 2019 года террористы передали США «золотой запас Халифата» за свою эвакуацию из города Аль-Багуз.

О сотрудничестве джихадистов с американцами сообщил журналисту ФАН и «охотник на ИГИЛ» Мухаммад Хуссейн Ахмад: «Я помню, в 2016 году я служил в народном ополчении в городе Камышлы. Мы базировались к югу от города. И напротив нас были позиции ИГИЛ. Груженые американские колонны проезжали в сторону их позиций. Когда они ехали, боевики даже не стреляли в их сторону. А на любое движение с нашей стороны боевики сразу открывали огонь. Как я уже сказал: американцы проезжали без проблем в их сторону».

Все люди, с которыми общались журналисты ФАН, сообщали, что американцы в САР поддерживают террористов и занимаются контрабандой сирийской нефти. Прибыль, полученная от реализации энергоресурсов, распределяется между американцами и курдскими боевиками.

Ранее ФАН выпустило первую часть расследования, в которой рассказывалось о связях корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГИЛ* и беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

*Организация запрещена на территории РФ.