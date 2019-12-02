Расследование ФАН доказало причастность США к созданию ИГИЛ

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
коллаж, Дональд Трамп, США, Сирия, взрыв, атака, огонь (2018) | Фото: Накануне.RU

Расследование ФАН доказало причастность США к созданию ИГИЛ

США сыграли важную роль в процессе создания, усиления и распространения террористических группировок в сирийской республике. Американские инструкторы тренировали боевиков ИГИЛ* на военных базах США в САР, поставляли им вооружение и боеприпасы, ввозили иностранных наемников и выводили «из-под огня» во время зачисток в обмен на сирийскую нефть.

Федеральное агентство новостей, ранее опубликовавшее доказательства сотрудничества либеральных российских журналистов с ИГИЛ*, обнародовало вторую часть расследования, доказывающего причастность США к созданию террористической группировки в Сирии. В материалах содержатся свидетельские показания, в том числе интервью с экс-боевиком по имени Малиф. По его словам, полевые командиры считали американцев союзниками, как и курдов.

Он пояснил: «Нам так сказали, что курды – это наши братья, которые нас прикрывают, защищают нас от кафиров. Американцы – наши союзники, они знают, что мы на верном пути и нам помогают».

Джихадистов защищала страна, заявляющая, что она борется с международным терроризмом. Американцы поддерживали ИГИЛ, вербовали им новых сторонников, учили современным методам ведения войны, в том числе информационной, и обращению с новейшими вооружениями.

По словам Малифа, его полевой командир Абу Хамза отдавал указания связистам снимать на мобильные телефоны постановочные ролики о том, что сирийская авиация якобы бомбит не террористов, а мирных жителей. Видео затем отправляли курдам, имеющим связи с Америкой, для его публикации.

США обеспечивали террористов современной техникой и связью, а также предупреждали о том, в какой время и где будут наноситься авиаудары. Оружие закупалось по программе Пентагона помощи союзникам США.

Раненых исламистов лечили в госпиталях, причем лекарства большей частью были американскими, а лечащие врачи - из Европы. При необходимости США вывозили террористов из зоны поражения, или же исламисты по соглашению с курдскими боевиками покидали города.

Военные США также вывозили на вертолетах лидеров ИГИЛ с территорий, где шли бои с сирийской армией (Меядин, Абу-Кемаль, сирийская пустыня) в Хасаку. Так, в начале 2019 года террористы передали США «золотой запас Халифата» за свою эвакуацию из города Аль-Багуз.

О сотрудничестве джихадистов с американцами сообщил журналисту ФАН и «охотник на ИГИЛ» Мухаммад Хуссейн Ахмад: «Я помню, в 2016 году я служил в народном ополчении в городе Камышлы. Мы базировались к югу от города. И напротив нас были позиции ИГИЛ. Груженые американские колонны проезжали в сторону их позиций. Когда они ехали, боевики даже не стреляли в их сторону. А на любое движение с нашей стороны боевики сразу открывали огонь. Как я уже сказал: американцы проезжали без проблем в их сторону».

Все люди, с которыми общались журналисты ФАН, сообщали, что американцы в САР поддерживают террористов и занимаются контрабандой сирийской нефти. Прибыль, полученная от реализации энергоресурсов, распределяется между американцами и курдскими боевиками.

Ранее ФАН выпустило первую часть расследования, в которой рассказывалось о связях корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГИЛ* и беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

*Организация запрещена на территории РФ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Расследование ФАН доказало причастность США к созданию ИГИЛ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: риа фан, игил, расследование, коротков, ходорковский, новая газета



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети