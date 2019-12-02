18 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
газотранспортная система украины, донбасс, газопровод (2016) | Фото: mapexpert.com.ua/

Киев готов к прямым поставкам газа из России

Украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает прямые поставки газа из России. Об этом он сказал в телеэфире.
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По его словам, Украина получает газ по цене для Европы "плюс транспортировка обратно".

О том, что Киев принципиально договорился с Россией о прямых поставках газа, может говорить тот факт, что президент страны Владимир Зеленский заявил, что цены на газ и отопление для населения должны быть снижены уже в декабре. Премьер Алексей Гончарук сказал, что это можно сделать специальным неотложным законом, который приведет к снижению тарифов. Но очевидно, что это связано прежде всего со снижением цены самого газа.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Киев и так все годы прямо получает российский газ, текущий в ЕС, просто оформляет его как "реверсный" из Европы, доплачивая за это европейцам. По словам политолога Сергея Михеева, в этом отборе части российского газа для Европы по завышенной цене есть выгодополучатели и с европейской, и с украинской стороны.

Напомним, Украина также шантажирует Россию воровством газа в случае незаключения нового контракта на транзит.

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Киев готов к прямым поставкам газа из России

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Теги: Украина, газ



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