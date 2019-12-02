18 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
врачи ОДКБ Екатеринбурга, акция протеста (2019) | Фото: Профсоюз медработников &quot;Действие&quot;

Сотрудники ОДКБ обратились к Куйвашеву. Протестуют против несправедливого распределения оплаты труда

В Екатеринбурге 113 сотрудников областной детской клинической больницы обратились к руководству региона, требуют справедливой оплаты труда.
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Как сообщили Накануне.RU в профсоюзе медработников "Действие", врачи, медсестры и лаборанты подписали открытое заявление с протестом против низких зарплат и их несправедливого распределения руководством учреждения.

"Заработные платы всех медиков, а не только "приближенных", должны достигать целевых цифр "майских указов" при работе на одну ставку, без переработок… Количество административно-управленческого аппарата постоянно растет, "изобретаются" новые должности. Мы уже содержим заместителя главного врача по управлению персоналом, заместителя главного инженера, четырех заместителей главной медсестры. Секретарей главного врача трудно уже подсчитать. При этом нам заявляют, что больница не получает дополнительных средств в фонд заработной платы – "денег ведь больше не стало", а вот на новые должности они находятся", - говорится в коллективном обращении.

Оно направлено в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. О своей поддержке протестующих заявили участники проходившей в выходные дни в Екатеринбурге Школы профсоюзного актива Конфедерации труда России с участием профсоюза медработников "Действие".

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Сотрудники ОДКБ обратились к Куйвашеву. Протестуют против несправедливого распределения оплаты труда

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Теги: врачи, протест, Екатеринбург, обращение к куйвашеву, низние зарплаты



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