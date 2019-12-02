В Челябинске будут судить застройщика ЖК "Молодежный" за хищение средств дольщиков

В Челябинске будут судить директора строительной компании "Возрождение" по обвинению в мошенничестве на сумму свыше 252 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый получил разрешение на строительство двух жилых домов. В 2015-2018 гг. он заключил 112 договоров долевого участия в строительстве жилых домов со встроенными помещениями торгово- офисного назначения и подземной стоянки в ЖК "Молодежный" на общую сумму около 252 млн рублей.

Однако эти деньги он израсходовал по своему усмотрению, а дома не достроил. В результате дольщики не получили свои квартиры.

Добавим, что на имущество обвиняемого на сумму свыше 58 млн руб. наложен арест.