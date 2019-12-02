В Ростовской области в акватории Дона столкнулись сухогруз и танкер

В Усть-Донецком районе Ростовской области в акватории Дона столкнулись сухогруз и танкер. ЧП произошло в понедельник, 2 декабря, в утренние часы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона. "Сухогруз навалился на танкер при шлюзовании", - сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее также стало известно о сухогрузе, который накануне вечером сел на мель в районе Ростова-на-Дону. Это произошло на Азовском перекате. Судно перевозило подсолнечный шпорт и следовало из Ростова в Турцию. По данным МЧС, корабль не протекает, нефтепродукты не разливаются, а судоходный ход не перекрыт, то есть опасности ситуация не представляет и задержек других судов не создает.