Федеральный политический эксперт о главе Прикамья: "Губернатор - дирижер, распределяющий деньги"

Федеральный политконсультант Леонид Давыдов, сотрудничающий с главой Прикамья Максимом Решетниковым, полагает, что "губернатор – дирижер, который распределяет ресурсы", а назначение дирижера Теодора Курентзиса в местный оперный – большая ошибка: "талантливого человека сделали хозяйственником". Об этом он рассказал в интервью "Ъ-Прикамье".

По словам Давыдова, губернатор – дирижер, который не создает звук, а его "распределяет". Глава региона — арбитр, он должен "собирать налоги и распределить их, не забывая ни социальные статьи, ни развитие". Политтехнолог полагает, что представители бизнеса должны находиться в краевом заксобрании – это даст им понимание того, на что идут их налоги. Есть те, кто не хочет участвовать в развитии региона, и те, кто очень хочет и усиливает свое влияние.

"Одних нужно больше вовлекать, другим сказать: "не теряйте края"", - сказал Давыдов. При этом те, кто критикует губернатора, делают это не открыто, а через каналы в Telegram, часто анонимно. "Максим Решетников — первый глава Прикамья, кому "посчастливилось" работать в условиях развития Telegram-каналов. В основном анонимных, где можно безответственно всех огульно шельмовать и плести инсинуации", - сказал Давыдов.

Политэксперт полагает, что важно быть честными и открытыми всем сторонам политического диалога. И, если губернатор и его команда готовы к открытости, то об оппонентах этого сказать нельзя.

Комментируя уход Теодора Курентзиса из пермского Оперного, Давыдов сказал, что "несколько лет назад совершена большая ошибка: крайне одаренного и находящегося на подъеме дирижера назначили на хозяйственную должность".

"Его надо было ставить главным приглашенным дирижером, но ни в коем случае не ставить над директором театра. Человеку, который бывает в Перми считанное количество раз в году, трудно тащить репертуар. Мне кажется, тогда кто-то принял не совсем продуманное решение", - сказал он.

И делится совсем неожиданным инсайдом: "Мне кажется, Теодор Курентзис сейчас об этом жалеет. Говорят, что приедет в декабре. Теперь, как художественный руководитель Дягилевского фестиваля, лично расскажет о программе предстоящего мероприятия. Теперь он будет заниматься фестивалем по-другому. Сейчас у него жесткий контракт с директором театра, который теперь заказчик. Поменялись роли. Кажется, для общества которое ждёт нового этапа сотрудничества региона с маэстро, такой формат даст больше".

Интересно также, как оценивает Давыдов развитие края и самой Перми в проекции. Стоит заметить, что Давыдов консультирует Решетникова с момента его возвращения в регион. Поэтом может сравнивать, как говорится до и после. "Как понимаю, от крупных арт-объектов того (речь о периодах правления Чиркунова и Басаргина) времени, по сути, осталась буква «П» - арт-объект «Пермские ворота» Николая Полисского, поясняет “Ъ-Прикамье”. В то же время уже очевидно — во что превращается сейчас бывший завод Шпагина. Когда я зашел туда первый раз, это были еще не остывшие цеха завода. А через полтора года здесь проходят форумы, выставки, концерты, в ближайшее время театры будут давать спектакли. Активно идет реконструкция набережной Камы, в следующем году будет реконструировано пространство до бывшего порта «Пермь». Появится такой круг: эспланада — набережная — завод Шпагина", - делится впечатлениями Леонид Давыдов.

Спросили журналисты федерального эксперта относительно модной нынче темы про фейки. Главный политический фейк Давыдов развеял, губернатор Решентников работает и будет работать в регионе:" Все, ребята, он точно уходит, хочет в Москву обратно, мечтает об этом» — это, наверное, главный миф. В каждом регионе один и тот же. Куда бы вы ни приехали, вам расскажут или вы прочитаете в местных телеграм-каналах, что их губернатор вот-вот уходит. Это везде. Должен разочаровать пермяков, здесь ничего эксклюзивного нет".