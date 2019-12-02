Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следователя СКР

Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия следствия по делу журналиста Ивана Голунова.

Адвокаты намерены обжаловать решение суда, передает "Интерфакс".

Напомним, материалы уголовного дела, по которому задерживали журналиста, засекречены. Об этом заявил 11 ноября следователь в Басманном суде Москвы.

Ранее защита журналиста пожаловалась на бездействие следствия. После этого суд истребовал материалы проверки по "делу Голунова".

Адвокаты утверждают, что следователь Олег Шачнев не уведомил Голунова и его адвокатов о передаче из МВД в СКР сообщения о преступлении в отношении журналиста.

Также защиту не ознакомили с материалами проверки полицейских, а по ее итогам не было возбуждено уголовное дело.