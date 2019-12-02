Прикинуться Песковым: дочь пресс-секретаря Путина сделала отцовские усы общедоступными

Елизавета Пескова сделала усы своего отца, которые едва ли не превосходят его по популярности и узнаваемости, маской в Instagram, и теперь примерить русую растительность на лицо может любой желающий. В качестве первых моделей Лиза привлекла собственно носителя усов, пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, а также свою мачеху, фигуристку Татьяну Навку. Последняя отметила, что у них усы – "это семейное".