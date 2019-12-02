18 Сентября 2020
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Дмитрий Песков Елизавета Пескова Татьяна Навка (2019) | Фото: instagram.com/lisa_peskova

Прикинуться Песковым: дочь пресс-секретаря Путина сделала отцовские усы общедоступными

Елизавета Пескова сделала усы своего отца, которые едва ли не превосходят его по популярности и узнаваемости, маской в Instagram, и теперь примерить русую растительность на лицо может любой желающий. В качестве первых моделей Лиза привлекла собственно носителя усов, пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, а также свою мачеху, фигуристку Татьяну Навку. Последняя отметила, что у них усы – "это семейное".

Кстати, "Усы Пескова" – это еще и достаточно популярный (более 450 тыс. фолловеров) политический блог в Twitter (к нему Елизавета точно отношения не имеет). 

Дмитрий Песков Елизавета Пескова Татьяна Навка|Фото: instagram.com/lisa_peskova

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Прикинуться Песковым: дочь пресс-секретаря Путина сделала отцовские усы общедоступными

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Теги: дмитрий песков, усы пескова, лиза пескова, татьяна навка



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