18 Сентября 2020
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Спорт За рубежом
Лионель Месси, нападающий ФК Барселона (2018) | Фото: twitter.com/FCBarcelona

Месси получит шестой "Золотой мяч" и установит новый рекорд

В понедельник, 2 декабря, во Франции состоится церемония вручения "Золотого мяча". Официально победитель пока не объявлен, но СМИ уже узнали, кто выиграл награду.
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Как сообщают сразу несколько испанских изданий, приз получит нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Утверждается, что он опередит защитника "Ливерпуля" и сборной Голландии Вирджила ван Дейка.

Если сегодня Месси получит "Золотой мяч", он станет для Лео уже шестым. Таким образом, футболист поставит рекорд по этому показателю, обойдя нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. На данный момент у обоих игроков по пять "ЗМ".

Как сообщало Накануне.RU, ранее Международная федерация футбола (FIFA) провела церемонию награждения The Best-2019. Лионель Месси стал обладателем приза лучшему игроку прошедшего сезона. Аргентинец опередил в голосовании среди игроков, тренеров и болельщиков Криштиану Роналду и Вирджила ван Дейка.

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Месси получит шестой "Золотой мяч" и установит новый рекорд

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Теги: Месси, Золотой мяч, награда



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