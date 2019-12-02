18 Сентября 2020
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центральный банк, центробанк, ЦБ (2018) | Фото: Накануне.RU

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов клиентов для борьбы с отмыванием

Банк России решил вернуться к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства клиентов для отслеживания сомнительных операций.

ЦБ создаст единую базу, туда войдет информация о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты - юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы, пишет РБК.

Меры направлены на борьбу с отмыванием доходов, технология находится в стадии тестирования.

Ранее платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы. Теперь один клиент в одну сторону может перевести не более 600 тыс. руб. в месяц.

Ограничения являются частью комплекса мероприятий, которые платежная система проводит в соответствии с требованиями закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также в соответствии с рекомендациями Банка России от 14 января 2019 года, направленными на повышение внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов.

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ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов клиентов для борьбы с отмыванием

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Теги: цб, смартфоны, клиенты



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