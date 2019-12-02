Мультик "Холодное сердце 2" бьет рекорды по кассовым сборам

Длинные выходные с Днем благодарения в США позволили фильму "Холодное сердце 2" побить рекорд по кассовым сборам - $124 млн. Таким образом, в США продолжение популярного мультика собрало самую большую кассу за все киновыходные, приходившиеся на День благодарения (предыдущий рекорд принадлежал "Голодным играм" с $110 млн).

Аналитики не сомневаются, что фильм перешагнет в отметку $1 млрд, в международном прокате "Холодное сердце 2" уже собрал $451 млн. Впрочем, создатели явно хотели бы превысить сборы первого фильма, а он в 2013 году собрал $1,2 млрд.

"Холодное сердце" при бюджете в $150 млн кассовые сборы картины составили около $1,3 млрд по всему миру, из которых $400 млн пришлось на США и Канаду и $249 млн на Японию. Анимационный фильм поставил несколько кассовых рекордов: стал самым кассовым релизом в 2013 году, самым кассовым мультфильмом и к настоящему моменту четырнадцатой самой кассовой картиной за всю историю кинематографа. Мультфильм стал обладателем двух премий "Оскар" в номинациях "лучший анимационный фильм" и "лучшая песня".