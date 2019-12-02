В Нижневартовске назвали имена лучших педагогов города

В Нижневартовске подвели итоги 25-го юбилейного конкурса "Педагог года". Имена победителей назвали в пяти номинациях. Глава столицы Самотлора Василий Тихонов поздравил победительниц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"Учителем года" стала преподаватель русского языка и литературы средней школы №40" Юлия Салтыкова. В номинации "Воспитатель года" победила инструктор по физической культуре детского сада №80 "Светлячок" Светлана Гринник. Лучшим "педагогом-психологом" стала педагог-психолог средней школы №7 Екатерина Козлова. В номинации "Сердце отдаю детям" победилапедагог дополнительного образования Центра детского творчества Наталья Руссу. "Лидером в образовании" стала директор Лицея Ольга Морозенко.

Поздравили участников и победителей конкурса глава города Нижневартовска Василий Тихонов, директор департамента образования администрации города Эдмонд Игошин, председатель городского комитета Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Побединская, а также руководители образовательных учреждений и представители партнёров муниципальной системы образования.

"У нас награждают звезд педагогического труда. Я не понаслышке знаю, что такое преподавание и как нелегко в этой профессии стать лучшим. Искренне восхищаюсь тем, как вы преданы любимому делу и как творчески выполняете труднейшие образовательные задачи", – сказал глава города.

Во время конкурсных дней учителя и воспитатели проводили мастер-классы, писали эссе, беседовали с директором департамента образования Эдмондом Игошиным о ценностных ориентирах молодого поколения и важности традиционного подхода к воспитанию и личности учителя.