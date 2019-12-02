Очередное массовое увольнение врачей: инфекционисты из Ростовской области уволились и заменить их некем

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, без которых учреждение не может работать, больница приостановила прием пациентов. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Как пишут СМИ, это стало неожиданностью для властей. От чиновников скрывали положение дел в больнице, заявил глава города Юрий Лысенко, а ведь он выделял деньги на ремонт в инфекционке, рассматривал переселение в отдельное новое здание - "а тут происходит такое". Депутаты планируют встретиться с врачами, чтобы узнать, почему они уволились, передает корреспондент Накануне.RU.

В это же время СМИ Новочеркасска уже выяснили причину: оказывается, в инфекционке было всего три врача, и двое из них уже достигли пенсионного возраста (72 и 66 лет). Почему увольнение произошло сейчас и из-за чего и третий врач решил уйти из больницы, неизвестно, пока называются предварительные причины - среди них и удручающие состояние здания, несмотря на выделенный миллион на ремонт, в следующем году собирались выписать уже 1,5 млн. руб. на текущий ремонт. Налицо кадровый голод - врачей некому заменить, даже тех, кто уходит на пенсию. Теперь заболевших будут доставлять из Новочеркасска "скорыми" в ЦРБ Аксайского района и в ЦГБ Ростова. Дети до 18 лет с острыми респираторными инфекциями, ангинами и внебольничными пневмониями будут проходить лечение в Детской городской больнице Новочеркасска. Чиновники думают, как привлечь в город узких специалистов, собираются предоставлять жилье и платить "подъемные" в миллион рублей.

Главный врач больницы Наталия Фадеева от комментария отказалась.