Киев заявил о готовности принять в состав Украины "пару областей РФ"

Украинский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что Украина готова принять в свой состав территории России. Так он отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о возможности выхода из состава Украины ряда областей.

Как сообщало Накануне.RU, Володин заявил, что из-за украинского национализма и притеснения русских, венгров и поляков из состава Украины могут выйти несколько областей.

В ответ Кулеба написал, что на Украине "готовы принять пару областей РФ... для внедрения европейских стандартов жизни".

К обвинениям России подключились и другие украинские чиновники. Замглавы МИД Василий Боднар обвинил Россию в очередной попытке разыграть национальный вопрос на Украине. И сочинил, что русское большинство "имеет все возможности для развития своей национальной идентичности, включая язык" (запрещенный в делопроизводстве и почти запрещенный в других сферах). Ему не понравилось, что почти все крымчане после возвращения в состав России отказались от обучения на мове. Также он призвал силовые органы Украины изучить высказывание Володина на предмет нарушения законодательства Украины, так как "тянет на криминал".

Кроме того, глава МВД Украины Арсен Аваков назвал Володина "дураком" и призвал всех не верить в хорошие отношения с Россией.