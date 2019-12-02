Алексей Текслер поставил перед минсельхозом задачу по комплексному развитию сельских территорий

Губернатор Алексей Текслер наградил лучших аграриев Челябинской области и вручил Троицкому району знамя лучшего сельскохозяйственного района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Глава области отметил, что сельскохозяйственный год на Южном Урале завершился успешно.

"В этом году вам пришлось напряженно потрудиться. Погода не баловала Южный Урал. В четырех традиционно "зерновых" южных районах практически не было дождей. Однако со всеми вызовами вы справились достойно, выполняя государственные задачи по обеспечению продовольственной безопасности нашей страны и Челябинской области", - обратился к аграриям губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что Челябинская область обладает самым большим в Уральском федеральном округе клином посевных площадей. Регион сохраняет передовые позиции в России по производству мяса птицы и свинины. Южноуральская продукция поставляется в 27 стран мира.

"Но перед нами стоит еще более амбициозная задача, поставленная президентом страны в рамках национального проекта: втрое увеличить к 2024 году экспорт сельскохозяйственной продукции. С нынешнего года в региональном бюджете заложена поддержка предприятий-экспортеров, которая вкупе с федеральными мерами стимулирования экспорта является серьезной основой для решения задач по открытию новых рынков, укреплению экспортного сельскохозяйственного потока", - подчеркнул он.

В частности, в 2020 году в полтора раза вырастут субсидии на приобретение техники, в два раза – на приобретение удобрений. Увеличится общий объем господдержки из областного бюджета.

"Такая поддержка составит порядка двух миллиардов четырехсот миллионов рублей – это только из областного бюджета", - заявил глава области.

Алексей Текслер поставил ряд задач перед аграриями. В частности, в 2020 году необходимо на всей территории области завершить процесс оцифровки сельскохозяйственных земель и повысить урожайность в среднем до 22 центнеров с гектара.

Перед министерством сельского хозяйства стоит задача по комплексному развитию сельских территорий, а также увеличению количества южноуральцев, включающихся в агробизнес.

Как отметил губернатор, инвестиции принесут отдачу только в том случае, если в территориях, куда они вкладываются, будут достойные социальные условия, комфорт, обустроенная и современная инфраструктура, широкая сфера услуг.

"Именно поэтому программа комплексного развития сельских территорий для нас в особом приоритете. Сегодня агропромышленный комплекс стал настоящей "страной возможностей", единым "агростартапом", где постоянно открываются новые предприятия, осваиваются перспективные направления. И показатели, которые мы перед собой ставим, это постоянный и неуклонный рост такого рода предприятий", - добавил он.