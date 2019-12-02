В зауральском селе соорудили единственную в мире горку, сделанную из пожарной машины

В селе Варгаши Курганской области появилась уникальная горка.

Как сообщается на сайте Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования, у них на предприятии случайно оказалась старая канадская пожарная машина. Автомобиль бы сгнил и проржавел, но на заводе ей нашли лучшее применение.

Сотрудники предприятия сделали из нее горку для детей и установили на одной из улиц села.

"Этот "раритет" модернизировали, и вот - единственный в мире, надежный и необычный зимний аттракцион ждет юных варгашинцев", - говорится на сайте завода.

Некоторые местные жители в социальных сетях уже гадают, сможет ли попасть объект в Книгу рекордов Гиннесса или одержать победу на какой-нибудь международной выставке необычных изобретений.