18 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
портфель, отставка, назначение (2017) | Фото: ТАСС

Министерство имущества Челябинской области возглавил чиновник из Минэнерго РФ

Министерство имущества Челябинской области возглавит Александр Богашов. Экс-министр Алексей Бобраков назначен начальником ОГУП "Областной центр технической инвентаризации по Челябинской области", сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Ранее Богашов работал директором департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России.

"Перед Александром Богашовым ставится целый ряд задач, в том числе повышение качества корпоративного управления, эффективности использования государственного имущества, а также работа с муниципалитетами и развитие их компетенций в этой сфере", - рассказали в пресс-службе главы региона.

Напомним, Алексей Бобраков был назначен министром промышленности и природных ресурсов Челябинской области январе 2014 года. До этого он несколько лет проработал на ММК, а в 2011 году был избран депутатом Госдумы. В сентябре 2019 года Алексей Текслер назначил Бобракова министром имущества Челябинской области.

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Министерство имущества Челябинской области возглавил чиновник из Минэнерго РФ

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Теги: Александр Богашов, Алексей Бобраков, Минэнерго, Алексей Текслер, минимущество, назначение, министр,



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