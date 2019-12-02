В столице Урала пройдут ставшие традиционными Екатерининские дни

С 1 по 15 декабря в столице Урала пройдут ставшие уже традиционными Екатерининские дни - череда мероприятий, посвященных Дню святой Екатерины, небесной покровительницы Екатеринбурга, который отмечается 7 декабря по новому стилю.

Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, в течение Екатерининских дней по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в уральской столице пройдут разнообразные культурные и просветительские мероприятия, праздничные богослужения и традиционный общегородской крестный ход. В преддверии именин Екатеринбурга в школах города проведут "уроки Екатеринбурговедения" - тематические занятия, посвященные истории города и его небесной покровительнице. Курс разработан специалистами миссионерского института Екатеринбургской епархии и институтом образовательных стратегий.

3 декабря в мультимедийном парке "Россия - моя история" пройдет заседание дискуссионного историко-философского клуба по теме "Сохранение памяти о почетных гражданах Екатеринбурга от основания до наших дней".

6 декабря состоится третья церемония награждения орденами Святой Екатерины. Напомним, что специальная награда была учреждена Фондом святой Екатерины в 2017 году для поощрения социально активных горожан, которые самоотверженно работают в повседневной жизни, и для тех, кто проявил героизм и мужество в чрезвычайной ситуации.

Кульминационным событием Екатерининских дней в День святой Екатерины, 7 декабря, станет праздничное архиерейское богослужение, которое возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Божественная литургия традиционно будет совершена в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга, по завершении общегородской крестный ход с молитвенным пением святой Екатерине пройдет от собора до часовни святой Екатерины, возведенной на месте, где располагался собор святой Екатерины до его уничтожения в 1930 году. По окончании молитвенного шествия всех его участников ожидают горячий чай и угощение. Праздничное вечернее богослужение пройдет накануне в том же Свято-Троицком кафедральном соборе. Всенощное бдение начнется 6 декабря в 17:00.

Днем 7 декабря в Детской филармонии состоится концерт, посвященный святой Екатерине. На празднике выступят специально приглашенные молодые виртуозы-исполнители из Москвы – дуэт из баяна и балалайки, трио из фортепиано, скрипки и виолончели и солистка Московской филармонии. Артисты трио Никита Каплунов, Владислав Алмакаев и Арина Зеленина – лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Начало в 15:00, билеты можно приобрести в Екатеринбургском епархиальном управлении (ул.Репина, 6, отдел культуры).

На следующий день, 8 декабря, в Свердловской государственной филармонии состоится вручение премии главы митрополии в сфере культуры и искусства. После торжественной церемонии участников вечера ожидает фортепианный концерт Екатерины Мечетиной. Билеты можно приобрести в культурно-просветительском центре "Царский".

9 декабря во Дворце молодежи пройдет III Областной форум трезвости. В мероприятии примут участие молодежные, добровольческие и общественные организации, представители региональных органов исполнительной власти, педагогического и медицинского сообществ, студенты и учащиеся из 90 муниципальных образований области.

Кроме того, по инициативе фонда святой Екатерины все родившиеся в день небесной покровительницы дети получат памятные подарки.

С 13 по 15 декабря в рамках празднования дня памяти святой покровительницы Екатеринбурга в уральской столице пройдет ХVI Фестиваль чтецов, алтарников и хоровых коллективов в честь святой великомученицы Екатерины. На фестиваль соберутся более 500 юных алтарников и певчих из воскресных школ Екатеринбургской митрополии, а также других регионов России. Всего в нем примут участие 26 детских церковных хоров.

15 декабря в 9:00 в Храме на Крови состоится Божественная литургия с участием юных алтарников и певчих, а в 15:00 во Дворце Культуры железнодорожников состоится гала-концерт - музыкальное приношение небесной покровительнице города прозвучит в исполнении лучших коллективов, участников фестиваля.

На протяжении первой декады, с 1 по 10 декабря, в виртуальном Екатеринбурге – на страницах паблика "Храм святой Екатерины" пройдет интернет флэшмоб "Тебе, святой Екатерине!", в котором может принять участие любой желающий, записав на телефон видеопоздравление с именинами Екатеринбурга. Также в эти дни в городе появятся видеоролики и банеры, посвященные Дню святой Екатерины.