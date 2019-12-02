Врачи смогли спасти ребенка беременной пассажирки автобуса, упавшего с моста

Врачам удалось сохранить ребенка беременной пассажирки упавшего с моста в Забайкалье автобуса.

Женщина находится в тяжелом состоянии, сообщил ее супруг Александр Чернявский.

По его словам, с ребенком все хорошо, а у его жены "что-то с позвоночником (...) незначительное, ходить будет", передает ТАСС.

Женщина находится на шестом месяце беременности, в данный момент она в реанимации.

Напомним, сегодня в Сретенском районе региона объявлен траур по 19 погибшим - 1 декабря рейсовый автобус, перевозивший 43 человека, упал с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной потери управления водителем стала лопнувшая шина.

19 человек погибли, 21 получил различные травмы. 19 человек госпитализированы, четверо из них в тяжелом состоянии.

Объявлен сбор средств для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП. Правительство Забайкальского края также окажет помощь.