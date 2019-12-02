18 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
(2004) | Фото: sual.ru

Леонард Блаватник вложится в производство российского кино

Одессит Леонард Блаватник, имеющий американское и британское гражданство и занимающий 59-ю строчку в списке богатейших людей мира по версии Forbes, вложит сотни миллионов рублей в российское кино.

Бизнес-партнер Виктора Вексельберга, чьи активы сосредоточены в сфере добычи природных ресурсов, телекоммуникаций, недвижимости и медиа, подписал договор о совместном продюсировании с владельцем кинокомпании "Марс медиа" Рубеном Дишдишяном, пишут "Ведомости".

Всего, по их словам, в рамках соглашения планируется выпустить три фильма – драму "Пальма", новую часть кинофраншизы "Громкая связь" и фантастический экшн "Мира". Производить их будут "Марс медиа" и принадлежащая Блаватнику кинокомпания "Амедиа продакшн". Общий размер инвестиций в эти киноленты, генпродюсерами которых станут Дишдишян и Блаватник, составит 700 млн руб. Финансировать их сопродюсеры будут на паритетных началах.

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Леонард Блаватник вложится в производство российского кино

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Теги: леонард блаватник, российское кино, продюсирование, инвестиция



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