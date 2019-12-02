18 Сентября 2020
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Леонид Слуцкий, ЦСКА, футбол, (2015) | Фото: championat.com

Капитан "Витесса" разочарован решением Слуцкого уйти в отставку

Капитан голландского футбольного клуба "Витесс" Бриан Линссен выразил разочарование по поводу решения Леонида Слуцкого подать в отставку с поста главного тренера команды.

"Я реально огорчен. Слуцкий — человек моего сердца", — цитирует sportbox.ru слова Линссена.

По его словам, Слуцкий "шикарно попрощался", покинул команду со словами благодарности и готовностью в будущем выслушать каждого футболиста при необходимости.

Российский тренер, возглавлявший команду с 12 марта 2018 года, подал в отставку сразу после проигрыша "Херенвену" (2:3) в домашнем матче 15-го тура чемпионата страны. Поражение стало пятым к ряду. Перед последнем матчем фанаты уже начали требовать отставки тренера.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Витессу" не удалось пробиться в еврокубки. В данный момент клуб, неплохо стартовавший в начале чемпионата, с 23 очками опустился уже на 9-ю строчку в турнирной таблице.

Помощники специалиста — Олег Яровинский, экс-защитники сборной России и ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие — также покинули тренерский штаб "Витесса".

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Капитан "Витесса" разочарован решением Слуцкого уйти в отставку

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Теги: Витесс, Леонид Слуцкий, отставка, Бриан Линссен, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий



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