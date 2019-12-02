"Это долгий и кропотливый путь". Девочку из Кургана с редчайшим заболеванием согласились принять в питерской клинике

История маленькой зауральской девочки Вики Х. облетела уже не только Курганскую область, но и всю Россию - мама и папа 6-месячного ребенка сумели собрать деньги на перелет и проживание, чтобы врачи в Санкт-Петербурге взяли Вику на обследование.

Диагноз малыша - обширный меланоформный невус. Говоря простым языком, 80% тела ребенка покрыто родимым пятном. История всплыла в соцсетях и СМИ после того, как священник одной из курганских церквей еще летом этого года отказался крестить малышку вместе с другими здоровыми детьми. Вопиющий факт - священник предложил семье Вики покрестить ребенка отдельно и за дополнительную плату.

В Курганской епархии узнали о таком поведении священника и резко осудили его действия, в конце ноября Вику покрестили. Родители девочки сейчас надеются только на одно - чтобы им помогли питерские медики.

"Мы летали в Москву и там встречались с докторами из Питера, которые нас берут на лечение, рассказали примерный план - что и как будем делать. Летим мы на обследование 3 декабря, у нас рейс из Екатеринбурга, а 4 декабря мы уже с утра пойдем в клинику в Санкт_Петербурге. А что нам там скажут - мы пока не знаем. Нужно будем сначала убедиться в том, что нет никаких злокачественных образований, узнать какой слой, насколько это все поражено - не поражены ли внутренние органы, голову нужно проверить. Это долгий и кропотливый путь", - рассказала Накануне.RU мать девочки Мария.

В клинике Питера женщине пообещали, что сделают все возможное для лечения ее дочери.