Перепутала педали - про прорыв трубы узнали: автоледи устроила крупную коммунальную аварию

Жители екатеринбургского поселка Исток стали заложниками коммунальной аварии. По словам горожан, трубу с кипятком прорвало почти сутки назад, но аварийные службы до сих пор бездействуют. Горячая вода уже подтапливает квартиры многоквартирного дома на улице Земледелия.

Как рассказала Накануне.RU жительница дома Ксения, жертвами ЖКХ-коллапса стали более 30 человек.

"У нас восьмиквартирный дом. Прорыв трубы с кипятком случился еще в 4 часа дня вчера, но до сих пор ни одна аварийная служба не выехала на место. Набирали коммунальщикам много раз. И днем, и вечером, и утром, и сейчас. Вода уже подтапливает квартиры и заливает подъезд", - сокрушается девушка.

В управляющей компании "Ремстойкомплекс" журналиста Накануне.RU перенаправили в Екатеринбургскую теплосетевую компанию. Там рассказали о причине аварии.

"Неустановленная женщина, находясь за рулем машины, перепутала педали и повредила сеть теплоснабжения. Заявка вчера поступила нам только в 17 часов, если бы мы получили сигнал раньше, то устранили бы утечку еще вчера. Все нормализуем сегодня", - отметили в пресс-службе ЕТК.

В компании пообещали разобраться с виновницей аварии после устранения поломки.

В настоящее время на место выехала ремонтная бригада.