Доцент-расчленитель Соколов собирается заработать в тюрьме, написав автобиографию "о жизни и любви"

Доцент СПбГУ Олег Соколов сейчас находится в психиатрической больницы Бутырской тюрьмы в Москве – сюда его привезли из Петербурга на экспертизу. В палате-камере ученого посетил журналист "МК" в качестве члена ОНК.

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В целом Соколов ни на что не жалуется, но хочет больше читать и даже сам подумывает написать книгу, поэтому попросил принести ему канцелярские принадлежности: "Я хочу целую книгу написать о том, что произошло. Мне бы ручку хорошую и бумаги формата А4".

Он считает, что воспоминания не нанесут ему вреда. "Это будет автобиографический роман о жизни и любви. Напишу о всем, что сделал и что перечеркнул несколькими секундами. Все это безумие из-за судебной тяжбы с Понасенковым. Я суд в итоге выиграл. Но я и Настя были на взводе...", - цитирует издание Соколова.

Понасенко обвинял Соколова в плагиате, историки много и долго судились.

"Я 16 книг написал, которые были изданы даже во Франции, Испании и тд. Я надеюсь, что мне в другом месте дадут возможность писать на компьютере. Эти книги бы продавались и я бы компенсировал свое содержание. Одни работают на производстве в колониях, а я бы зарабатывал книгами", - замечает Соколов и добавляет, что писательство поможет ему жить.